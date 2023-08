Omicidio Saman: Rossi (Pd), ‘estradizione atto di giustizia doveroso’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Il padre di Saman Abbas arriverà a notte tarda in Italia. I funzionari del ministero degli Interni pakistani confermano così l’estradizione di Shabar Abbas, accusato di essere il responsabile dell’omicidio della figlia nel 2021. Dopo due anni, l’uomo potrà essere finalmente giudicato dalla giustizia italiana per il femminicidio di Saman. Una vicenda che ha profondamente colpito non solo la comunità reggiana, ma tutto il Paese”. Lo dichiara Andrea Rossi, deputato del Partito democratico.

“Proprio lo scorso autunno, insieme alla collega Ilenia Malavasi, avevamo presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia e al ministro degli Esteri affinché avviassero l’iter di estradizione per riportare Abbas padre in Italia. Un atto di giustizia, doveroso per portare verità e onore alla terribile morte della giovane, diventato presto un simbolo delle battaglie delle donne, non solo straniere, per l’emancipazione dalle tradizioni patriarcali”, conclude l’esponente dei dem.