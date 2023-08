Monte Bianco: Molinari (Lega), ‘ottima notizia impegno Salvini per evitare chiusura traforo’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Ottima la notizia che Italia e Francia stiano lavorando al rinvio della chiusura del traforo del Monte Bianco e a una ricalendarizzazione dei lavori previsti. Un obiettivo che si sta perseguendo grazie all’impegno del ministro Salvini, per evitare il blocco alla circolazione tra Italia e Francia in quel versante, e i conseguenti disagi agli automobilisti e ai trasportatori che utilizzano quella direttrice per i loro spostamenti. Un segnale di grande attenzione alle necessità dei nostri territori”. Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Camera e segretario del partito in Piemonte, Riccardo Molinari.