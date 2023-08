Ha provato a fargli cambiare idea per un’estate intera, ma non c’è stato verso e alla fine ha dovuto cedere. Il Benevento che si ripresenterà ai nastri di partenza del campionato di Serie C a distanza di sette anni dall’ultima volta, non potrà fare affidamento su Gabriele Moncini. Una telenovela estiva che arriva alla puntata conclusiva, con quello che è l’epilogo più scontato: l’addio dell’attaccante pistoiese. Arrivato nel Sannio nel gennaio 2020 per circa tre milioni di euro, Moncini sin dall’inizio di quest’estate aveva manifestato la volontà di proseguire altrove la propria carriera. Il Benevento ha provato in tutti i modi a resistere, ma poi si è arreso anche perché si sono creati gli incastri giusti per concretizzare la separazione con l’ex Cittadella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia