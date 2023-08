Maternità surrogata: Zanella (Avs), ‘grave ciò che è successo a bambina in Veneto’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Avevo già chiesto con un’interrogazione che il ministro Piantedosi spiegasse il caso della bimba nata nel 2019 in Ucraina con Gpa a cui è stato negato il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico. Oggi la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che l’Italia è colpevole di aver violato il diritto alla vita familiare e privata di questa bambina di una coppia vicentina, padre biologico e madre intenzionale. È molto grave che le cose siano andate così perché le sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione sono chiare nei casi di legami genitoriali biologici, come aveva anche detto in Parlamento la ministra Roccella. Dunque Piantedosi spieghi come sia potuto accadere questo corto circuito”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.