Maltempo: Buonguerrieri (Fdi), ‘Pd cala maschera, perso tempo anziché lavorare’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Adesso che i soldi sono arrivati, il Pd cala la maschera e conferma ciò che noi abbiamo sostenuto sinora: chiedevano i soldi, glieli abbiamo prima garantiti e poi dati come promesso e ora, come dicevamo, non hanno capacità di spesa. Città metropolitana di Bologna e province della Romagna, infatti, sono carenti di tecnici, come confermato sulla stampa dall’ex sindaco di Castel Maggiore (Bo) Marco Monesi, attuale consigliere del Pd”. Lo dichiara in una nota Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.

“Mentre per settimane e settimane la sinistra continuava ad attaccare strumentalmente il governo – prosegue -, non si è preoccupata negli enti locali che amministra di organizzarsi a livello tecnico affinché questi soldi potessero poi essere spesi con celerità. Oltre al rimborso delle opere di somma urgenza già eseguite, infatti, nelle casse della struttura commissariale c’è quasi un miliardo di euro pronto per essere investito nella ricostruzione pubblica, che ora rischia di essere rallentata per colpa loro”. “Pur di far polemica strumentale non si sono occupati di ciò che dovevano: perimetrazione, struttura tecnica, invio documenti… Tutti aspetti su cui sono rimasti indietro e adesso rischiano di compromettere la celerità degli interventi pubblici, il cui costo è già nelle casse della struttura commissariale”, conclude Buonguerrieri.