Nuovi vuoti nella rete territoriale dell’Asl Benevento per l’organico medico. Dimissioni per tre medici assistenza primaria, uno del distretto territoriale di Benevento; un altro del distretto Alto Sannio Fortore; ed ancora un medico presso il distretto sanitario di Montesarchio. In due casi raggiunto il limite massimo età, oltre il quale non è possibile chiedere neanche proroga con posticipo pensionamento; in un caso pensionamento, con possibilità proroga, non richiesta dal professionista sanitario, con legittima e sacrosanta scelta del pensionamento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia