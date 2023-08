E’ iniziata con una doppia seduta la preparazione del Benevento in vista del match di domenica contro la Turris. Dopo aver usufruito di un giorno e mezzo di riposo, i giallorossi si sono ritrovati all’antistadio ‘Imbriani’. In mattinata tutti i calciatori hanno svolto esercitazioni di forza in palestra, per poi essere successivamente divisi in due gruppi; una parte ha lavorato sulle soluzioni offensive mentre l’altra sulla linea difensiva.

