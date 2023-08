Tavolo tecnico aperto agli assegnatari ieri mattina presso la sala Giunta del Comune di Benevento per discutere la tempistica dell’assegnazione dei venti alloggi sottotetto al rione Capodimonte, che rappresentano l’ultimo segmento da chiudere con l’effettiva immissione degli alloggi del piano Erp a Capodimonte per 52 nuovi alloggi popolari, già chiuso per i 32 da tre palazzine da nuova costruzione.

