Russia: Mosca vieta partecipazione a indagini a produttore aereo di Prigozhin

Mosca, 30 ago. (Adnkronos) – L’Interstate Aviation Committee (Iac) con sede a Mosca ha annunciato che non seguirà le norme internazionali nelle indagini sullo schianto nella regione di Tver della Federazione Russa dell’aereo Embraer, a bordo del quale si trovava la direzione della Gruppo Wagner. Lo scrive Radio Svodoba, che cita il Centro brasiliano per lo studio e la prevenzione degli eventi aeronautici (Cenipa) e la compagnia brasiliana Embraer, che si sono dichiarati pronti a partecipare alle indagini sulle cause dell’incidente aereo di Yevgeny Prigozhin nel caso fossero invitati dalla Iac a farlo.

Il capo del Cenipa, Marcelo Moreno, ha precisato che la Iac (di cui fanno parte Russia, Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) non è obbligata a invitare la parte brasiliana, ma se c’è un invito, sarà accettato. Tuttavia, la Iac ha risposto che non avrebbe condotto un’indagine secondo le norme internazionali, poiché questo aereo si trovava su una rotta nazionale e non internazionale.