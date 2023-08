Riforme: De Cristofaro (Avs), ‘autonomia e premierato proposte che scardinano Italia’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “La maggioranza è al lavoro su autonomia differenziata e premierato. A te la divisione dell’Italia e a me il voto o l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Dai ministri Calderoli e Casellati due proposte che scardinano l’Italia e non la riformano. Due rilevantissime questioni per il Paese vengono trattate neanche fossimo al mercato delle vacche. Una maggioranza e un governo in difficoltà e divisi su tutto, invece di pensare a come superare la crisi, impostare una manovra finanziaria che non faccia pagare sempre gli stessi, pensa bene di intervenire sul sistema di governo e di trasferire alle regioni una serie di competenze statali”. Lo afferma Peppe De Cristofaro, capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra e presidente del gruppo Misto a palazzo Madama.

“La maggioranza è contro il Sud, maggiormente penalizzato dal progetto Calderoli, e contro il ruolo super partes svolto fino a oggi dal presidente della Repubblica. L’elezione diretta del presidente del Consiglio di fatto ne indebolisce la figura e il ruolo di garante della Carta costituzionale, oltre a svuotare i poteri che la Costituzione affida al Parlamento. E l’autonomia differenziata aumenterà divari e diseguaglianze non solo territoriali. Una follia alla quale diciamo no”, conclude l’esponente rossoverde.