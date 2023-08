Rdc: Gasparri, ‘rifletta chi alimenta campagne di odio’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Sulle gravi minacce a Meloni, fatte da chi inneggia al reddito di cittadinanza, dovrebbero riflettere i leader e i ‘leaderini’ della sinistra che, in queste settimane, hanno orchestrato una campagna di odio e di diffamazione basata sul nulla. Infatti sotto la guida del governo del centrodestra la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi da 15 anni in qua, e le politiche sociali vere proseguono per sostenere le fasce più deboli della popolazione, ma soprattutto con il sostegno alle imprese e con la creazione di posti di lavoro”. Lo dichiara in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato.

“Non mi limito a solidarizzare ovviamente con il presidente del Consiglio, ma voglio anche evidenziare la responsabilità morale di chi alimenta campagne di odio, dopo avere devastato i conti pubblici con il reddito di cittadinanza, una politica assistenziale e altri tipi di bonus. Dovrebbero essere i primi a esprimere solidarietà e a scusarsi per gli errori commessi”, conclude l’esponente degli azzurri.