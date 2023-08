Rdc: Donzelli (Fdi), ‘Meloni minacciata da chi non vuole cambiamento’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Non ci facciamo intimorire, non fa parte del nostro Dna e neanche questa volta ci riusciranno: chi vuole che a Caivano non cambi niente minaccia e insulta Meloni e il governo, che vogliono liberare quelle zone dalla malavita. La criminalità organizzata, con la scusa del reddito di cittadinanza, alimenta le proteste perché vuole che in quei territori non arrivino legalità e lavoro. Bene ha fatto il nostro premier ad accogliere l’invito di don Patriciello a visitare Caivano. Fa specie che, invece, alcune forze politiche cavalchino i gravi fatti accaduti per una mera speculazione”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.