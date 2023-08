Rdc: Conte, ‘minacce a Meloni inaccettabili, critiche non sconfinino mai in odio’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Le intimidazioni indirizzate alla presidente Meloni sono gravi e inaccettabili. Esprimo a Giorgia Meloni la piena solidarietà, mia personale e dell’intero Movimento 5Stelle. Come Movimento continueremo a lavorare costantemente affinché le contestazioni e le critiche non sconfinino mai nell’odio, nella intolleranza e nella violenza, ma trovino risposte in politiche più attente ai bisogni di tutti i cittadini, con particolare riguardo a coloro che vivono condizioni di particolare difficoltà, emarginazione e disagio sociale”. Lo dice all’Adnkronos il leader del M5S Giuseppe Conte, riguardo alle minacce social indirizzate alla premier alla vigilia della visita a Caivano.