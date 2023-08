Rdc: Biancofiore (Nm), ‘forte solidarietà a presidente Meloni, stop a clima odio’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Nessuna minaccia potrà intimidire Giorgia Meloni e l’azione del suo governo, forti anche di un chiaro mandato popolare, a cambiare il Paese. Le rivolgo quindi piena e incondizionata solidarietà mia personale e del gruppo del Senato che ho l’onore di rappresentare. Rattrista che il clima d’odio, purtroppo esacerbato se non instillato in una minoranza della popolazione da ben individuabili forze politiche che provano irresponsabilmente ancora a lucrare sul reddito di cittadinanza, non si sia fermato neppure dopo l’orrore della violenza subita da due bambine. Sono certa che domani la premier, con la sua visita a Caivano, oltre a garantire la necessaria e più attenta presenza dello Stato, comunicherà misure concrete e idonee per ristabilire condizioni di vivibilità e di civiltà in un contesto particolarmente complesso e a rischio”. Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie.