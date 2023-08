Migranti, “Salvini presente a tutti gli incontri in cabina regia, come sempre”

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – Nessun dietrofront di Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro per le Infrastrutture dalla cabina di regia dei migranti, convocata dalla premier Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi con cadenza settimanale. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine al vicepremier e segretario della Lega “Salvini è invitato permanentemente e a ogni riunione sarà presente, come sempre successo”.

Le stesse fonti poi ricordano come “gli uffici del Mit non si occupano di immigrazione come è normale e come è sempre stato”. In queste ore indiscrezioni di stampa, hanno parlato di fastidi da parte del leader della Lega per la scelta di Meloni di portare a Palazzo Chigi il dossier migranti. Tensioni e malumori smentiti dal leader della Lega.