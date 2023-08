Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Mentre in Germania si discute di come sostenere i salari e rilanciare la produttività, in Italia prepariamo una manovra per finanziare l’autonomia di Calderoli e la propaganda della destra. Serve una manovra tutta su lavoro, sanità e scuola”. Così Matteo Richetti, capogruppo Camera di Azione-Italia viva, al Tg1.