Manovra: Bonelli, ‘Meloni fa tagli a tutele sociali’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni in campagna elettorale parlava di innalzare le pensioni minime, di contrastare la chiusura di pronto soccorso e ospedali, di contrasto alla dispersione scolastica; ora a pagare il prezzo della sua finanziaria saranno proprio i pensionati, la sanità pubblica con tagli che causeranno sicuramente nuove chiusure e disservizi per i cittadini e con meno soldi per la scuola. Tagli su tagli che ricadranno sulle spalle dei cittadini: è un chiaro attacco alle tutele sociali del nostro Paese”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Il governo – spiega – deve smettere di fare la voce grossa con i più deboli e debole con i ricchi. Giorgia Meloni continua a tutelare coloro i quali hanno accumulato una ricchezza enorme legata agli extraprofitti energetici, parliamo di 40 miliardi di euro, e non ha attuato nessun programma per utilizzare questi profitti extra, che sono soldi degli italiani e delle piccole e medie imprese, per sostenere politiche sociali e ambientali”.