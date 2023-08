Governo: Meloni, ‘nessuno lo metterà a repentaglio per un punto alle europee’

Roma, 30 ago (Adnkronos) – “Naturale che in vista delle europee si valorizzino le differenze. Ma sono ottimista. Nel centro destra siamo sempre stati capaci di fare sintesi su tutto. Capiamo di avere la responsabilità di un governo che può durare a lungo. Nessuno metterà a repentaglio tutto questo per un punto percentuale alle europee. Sono convinta che, lavorando bene, tutti i partiti della maggioranza potranno crescere. E io farò quello che posso perché si vada in questa direzione”. Lo dice Giorgia Meloni al ‘Sole 24 ore’.

La premier parla dei rapporti con i suoi alleati anche a proposito del recente intervento sulle banche: “Lavoro benissimo con Antonio Tajani, è molto capace e molto serio. Così come lavoro bene con Matteo Salvini. Gli alleati troveranno in me una persona sempre disposta ad ascoltare le loro richieste. Il centro destra è bello perché è composito”.

Sulle opposizioni, Meloni tra le altre cose parla del Pd e della questione del salario minimo: “Sono molto colpita per il fatto che l’opposizione, dopo aver governato per dieci anni, ripeto dieci anni, consideri oggi il salario minimo la panacea di tutti i mali. Perché non l’hanno fatto prima, mi chiedo. E perché non dicono dove troverebbero le coperture. Onestà vorrebbe che quando indichi un provvedimento, segnali anche dove trovare i soldi”.