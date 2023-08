Gabon, militari proclamano annullamento elezioni e sciolgono istituzioni

Libreville, 30 ago. (Adnkronos) – “Stiamo mettendo fine al regime in vigore”. Lo hanno affermato oggi all’alba una dozzina di soldati gabonesi alla televisione pubblica Gabon 24. I militari, fra i quali c’erano membri della Guardia Repubblicana (GR), la guardia pretoriana della presidenza, riconoscibili dai loro berretti verdi, così come soldati dell’esercito regolare e agenti di polizia, hanno annunciato l’annullamento delle elezioni e lo scioglimento delle istituzioni della Repubblica dopo la vittoria presidenziale di Ali Bongo Ondimba.

La dichiarazione è stata poi trasmessa anche dalla televisione pubblica Gabon Première. Ali Bongo Ondimba, alla guida del Paese per quattordici anni, era appena stato rieletto, con il 64,27% dei voti alle elezioni di sabato scorso. I militari hanno aggiunto che “le frontiere sono chiuse”.