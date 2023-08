Equitazione: Europeo salto a ostacoli, comanda la Svezia e l’Italia c’è

Milano, 30 ago. – (Adnkronos) – Oggi all’Ippodromo Snai San Siro ha avuto inizio ‘Italia. Open to meraviglia – FEI Jumping European Championship Milano 2023′, che metterà in palio i titoli continentali a squadre e individuale di salto ostacoli ma anche tre pass per Parigi 2024 per le nazioni meglio classificate tra quelle che non siano già qualificate per l’Olimpiade del prossimo anno. La prima gara, una tabella C, ha determinato classifiche molto corte, dominate dalla Svezia con tre percorsi netti su quattro. La squadra è prima con 1,51 penalità. Nell’individuale Jens Fredricson (con Markan Cosmpolit) è in testa con 0, Henrik Von Eckermann (con Iliana) sesto con 0.70 nonostante un errore. Rolf Goran Bengtsson (con Zuccero) è settimo con 0.81 e Wilma Hellstrom (con Cicci BJN) dodicesima con 1.50.

Tra i team secondo posto per la Svizzera campione uscente con 1.92 e terzo per la Germania con 5.31. Nell’individuale è secondo lo svizzero Martin Fuchs (con Leone Jei) con 0.28, terzo il tedesco Philipp Weishaupt (con Zineday) con 0.31. Una buona partenza per l’Italia, sesta a squadre con 9.42 penalità e terza tra le sei che inseguono i tre pass olimpici per Parigi 2024 (al momento ha davanti Svizzera e Austria, dietro seguono Danimarca, Spagna e Portogallo). Tra gli azzurri, nella classifica individuale spicca il decimo posto di Emanuele Camilli (con Odense Odeveld) con 1.18, grazie a un netto applauditissimo dal pubblico che ha riempito in ogni ordine di posto le tribune allestite intorno al campo di gara. Un errore commesso da Emanuele Gaudiano (con Crack Balou, 32º con 3.45) e Giampiero Garofalo (41º con Max van Lentz Schrans, 4.79), due da Alberto Zorzi (57º con Highlight W, 7.02). Uno invece anche per Francesco Turturiello (43º con Made In’t Ruytershof, 5.05), in gara a titolo individuale.