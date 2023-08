Calcio: mercato Milan, il Lione insiste per Krunic ma Pioli non vuole venderlo

Milano, 30 ago. – (Adnkronos) – Il Lione non molla la pista che porta a Rade Krunic. Il club francese spinge per il centrocampista del Milan, mettendo sul piatto un’offerta, secondo quanto riporta Sky Sport, da 12/13 milioni di euro e una proposta importante per lo stesso giocatore. Saranno ore di attesa: da un lato l’allentaore Stefano Pioli che vuole trattenere il classe 1993, dall’altro la decisione dello stesso Krunic che valuta cifre importanti per il suo ingaggio dall’Ol. In questo avvio di stagione, due su due per Krunic, schierato titolare contro Bologna e Torino per tutti i 90 minuti.