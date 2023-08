Bologna, 30 ago. – (Adnkronos) – A distanza di un anno dall’addio all’Atalanta, Remo Freuler torna in Serie A. Il centrocampista svizzero nella prossima stagione giocherà infatti nel Bologna che ha chiuso l’affare con il Nottingham Forest con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al club inglese, in un’operazione comunque slegata da Freuler, si trasferirà a titolo definitivo Nico Dominguez per circa 10 milioni di euro.