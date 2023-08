Luisa D’Addio è un nuovo assessore della Giunta comunale di Arpaia. In tal senso è venuto apposito decreto da parte del Primo Cittadino Pasquale Fucci. La nomina dell’esponente in questione viene all’indomani dell’atto dimissionario che era stato presentato in data 11 agosto da Pasquale Servodio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia