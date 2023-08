Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “‘Se non ti ubriachi, non ti stuprano’. Eccolo qua il pensiero di fondo, sempre lo stesso: la colpa è della ragazza. O della sua famiglia, mica di quelle dei maschi violenti. Vi do una notizia: la colpa è sempre, soltanto, totalmente degli stupratori. Giambruno tacere mai, eh?”. Lo scrive su X Annalisa Corrado della segreteria Pd.