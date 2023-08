Ucraina: Peskov, ‘Putin non ha mai parlato di sanzioni con leader che le hanno emesse’

Mosca, 29 ago. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin non ha mai sollevato il tema delle sanzioni anti-russe con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con il presidente francese Emmanuel Macron o con i leader di altri paesi che le hanno introdotte. Lo ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Da parte mia posso solo confermare che il presidente Putin non ha mai toccato il tema delle sanzioni nella sua interazione con i leader dei paesi che le hanno introdotte”, ha detto il portavoce presidenziale, commentando un articolo della Bild, giornale che cita un dialogo tra Macron e Scholz dopo i colloqui del marzo 2022 con Putin. I due sono rimasti sorpresi dal fatto che il leader russo non abbia mai menzionato eventuali sanzioni anti-Mosca.

Peskov ha osservato che ormai è evidente l’inefficacia delle sanzioni occidentali. “Mi riferisco ai dati sulla crescita della nostra economia, sulla sua espansione, e ai dati della Banca Mondiale sull’emergere della Russia tra le principali economie europee”, ha affermato.