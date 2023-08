Ucraina: media turchi, ‘Erdogan e Putin potrebbero discutere nuovo accordo grano’

Ankara, 29 ago. (Adnkronos) – I presidenti di Russia e Turchia Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan potrebbero discutere una nuova formula per un “accordo sul grano” nei colloqui a Sochi. Lo scrive il quotidiano turco Hürriyet.

La settimana scorsa, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha visitato Kiev e ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il primo ministro ucraino Denys Shmyhal uno dei temi dei colloqui erano i rischi sul “corridoio del grano”. Ora è in via di preparazione la visita di Fidan a Mosca, che precederà i colloqui tra Putin ed Erdogan.

Secondo Hürriyet, Fidan ascolterà l’opinione delle autorità russe sull'”accordo sul grano” e poi intavolerà i colloqui con l’Onu. Si presume che la nuova formula che la Turchia elaborerà dopo i contatti potrà essere discussa in un incontro tra Erdogan e Putin a Sochi.