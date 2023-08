Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Interpellata sulla latitanza della Venere di Botticelli, costata 140mila euro, la ministra Santanchè ha detto che sarebbe tornata a fine agosto. Fine agosto è arrivato, la Venere no. Al suo posto, c’è un’inchiesta della Corte dei conti. La Venere inseguita dai giudici. Complimenti!”. Lo scrive su X (ex Twitter) Emiliano Fossi, deputato e segretario del Partito democratico in Toscana.