New York, 29 ago. – (Adnkronos) – “Era un match che presentava molte insidie perché ci conosciamo bene: sapevo di dover giocare una buona partita e ci sono riuscito. E sono contento. Ci sono stati tanti game combattuti e non è stato affatto facile”. Matteo Berrettini commenta così, al microfono di Supertennis, il successo in tre set sul francese Ugo Humbert, che lo qualifica al 2° turno dello Us Open.