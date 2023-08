Suppletive Monza: spuntano manifesti C. De Luca, ‘aggiusto disastri degli altri’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – E’ prevista domani una conferenza stampa a Monza per ufficializzare la candidatura alle suppletive di ottobre di Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord. Intanto in città e in altri comuni della Brianza da ieri sono apparsi i manifesti elettorali di De Luca con lo slogan “Aggiusto i disastri degli altri, la competenza senza confini”. L’ex sindaco di Messina questa mattina è arrivato a Monza ed ha in programma una serie di incontri in un hotel della città, suo quartier generale per queste suppletive. Domani alla conferenza stampa sarà presente anche Laura Castelli, ex vice ministra al Mef e attuale portavoce nazionale di Sud chiama Nord e l’ex Iena Ismaele La Vardera, attuale presidente di Sud chiama Nord e deputato regionale all’Ars.