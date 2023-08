Stupro Caivano: Schlein, ‘importante andare, ma si deve lasciare qualcosa quando si va’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Io credo che sia giusto andare a Caivano, perché chi lo abita parla di una mancanza dello Stato, ma è importante lasciare qualcosa una volta che si va. Non andremo insieme con la premier”. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a Il Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta intervistata da Agnese Pini.

“Io mi sono rivolta alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo i recenti casi di violenza sulle donne, facendo lei un appello su questo tema per provare a lavorare insieme, anche perché la repressione, di cui parla la maggioranza, non basta, ma aggiungo che serve la prevenzione, e prima che si radichi il pregiudizio sessista nella testa”, spiega la numero uno dei dem. “Serve un’educazione culturale delle differenze a scuola”, conclude Schlein.