Rdc: Nevi (Fi), ‘governo ha cambiato impostazione fallimentare’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il governo ha cambiato una impostazione fallimentare, riformando il reddito di cittadinanza che era un provvedimento che prima o poi sarebbe finito e cercando di assistere meglio e con più soldi famiglie con figli disabili e chi è impossibilitato a lavorare. Le proteste sono prevedibili e legittime ma noi ci siamo assunti una responsabilità mentre i 5 Stelle, per le frottole pazzesche che hanno raccontato, non hanno mai chiesto scusa. Se lo Stato ti da 900 euro al mese senza problemi la gente poi cercava lavoro in nero. Ci sono state inchieste giornalistiche che hanno evidenziato questo fenomeno e oggi, l’incremento dei dati dell’andamento dell’occupazione, lo dimostra”. Spiega il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, Raffaele Nevi, a Omnibus, su La7.

“Noi abbiamo diminuito la tassazione sul lavoro per i redditi bassi lasciando 100 euro in più in busta paga. Abbiamo previsto un bonus per contrastare il caro benzina senza diminuire le accise altrimenti ci accusano di abbassare il costo della benzina anche chi ha disponibilità economiche. Stiamo indirizzando l’Italia su una linea di maggiore serietà strutturale per il futuro”.