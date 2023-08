In dirittura di arrivo per le assegnazioni incarico lavori pubblici sette procedure di appalto per interventi edilizia scolastica per la Secondaria Superiore sannita per un importo di 23.446.288 di euro. Definiti e formalizzati dagli Uffici della Provincia di Benevento gli atti tecnici, amministrativi e burocratici per la pubblicazione delle relative gare. A rivendicare la mole e qualità lavoro degli uffici provinciali il Presidente Lombardi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia