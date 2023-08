Omicidio Saman: Bergamini (Fi), ‘bene estradizione padre’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “La decisione del governo pakistano di concedere l’estradizione di Shabbar Abbas, il padre di Saman Abbas, è un’ottima notizia. Saman è stata barbaramente uccisa perché voleva essere libera. Libera di vivere la sua vita, libera di amare, libera di essere una ragazza come tutte le altre. Mi auguro che l’Alta corte di Islamabad rigetti il ricorso presentato dal padre, confermando la decisione del governo, e che Shabbar Abbas arrivi in Italia al più presto, per scontare la pena per l’orribile delitto che ha commesso e scrivere la parola fine a questa vicenda agghiacciante. Saman avrà finalmente giustizia”. Così la vice presidente dei deputati di Forza Italia, Deborah Bergamini.

“Da parte nostra dobbiamo continuare a impegnarci al massimo perché non si verifichino mai più crimini come questo, promuovendo un’integrazione che implichi necessariamente il rispetto delle nostre leggi, dei nostri valori e principi. Dobbiamo tutelare i diritti di tutte le donne, proteggerle e garantire la loro sicurezza, sempre. La libertà è un valore fondamentale e niente e nessuno può metterla in discussione”, conclude la deputata azzurra.