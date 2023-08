Nordcorea: Kim, ‘ rafforzare forze navali in risposta a esercitazioni militari Usa e alleati’

Pyongyang, 29 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo nordcoreano vuole rafforzare la propria Marina militare a causa delle esercitazioni militari statunitensi con i suoi alleati, Seul e Tokyo, nella regione. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato il Comando della Marina, dove ha sottolineato che “il rafforzamento della forza navale è sempre stato un compito essenziale per la difesa nazionale”, in coincidenza con il fatto che Stati Uniti, Corea del Sud e il Giappone hanno condotto esercitazioni marittime congiunte al largo della penisola coreana.

“Fino ad ora, i tentacoli dell’aggressione contro il nostro Paese si sono estesi principalmente attraverso il mare”, ha detto Kim, affermando che “è possibile difendere la sicurezza del Paese solo con una forza navale pienamente preparata”, riferisce l’agenzia Kcna News.

Pertanto, secondo Kim, l’obiettivo della forza navale è quello di poter difendere le acque territoriali, nonché prepararsi per una guerra rivoluzionaria, per la quale è necessario “il miglioramento radicale” della tecnologia e della capacità di combattimento della Marina “nel breve periodo” a causa dell’urgenza “dei recenti tentativi di aggressione dei nemici. Negli ultimi tempi gli imperialisti americani sono diventati più frenetici che mai nelle esercitazioni militari navali congiunte con le loro forze vassalle nelle acque vicine”.