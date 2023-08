Milano: al Teatro Menotti ‘ExtraliShow’, storia punk ai confini della balera

Milano, 29 ago. (Adnkronos) – Dopo il tutto esaurito al Teatro Comunale di Ferrara, ‘Extralishow – Una storia punk ai confini della balera’ arriva a Milano con 6 date al Teatro Menotti. Il nuovo spettacolo, ideato da Elisabetta Sgarbi in collaborazione con Eugenio Lio e che coinvolge il cantautore e polistrumentista Mirco Mariani con i suoi Extraliscio, il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e noto fumettista Davide Toffolo e l’attore e scrittore Leo Mantovani, sarà in scena dal 26 settembre all’1 ottobre.

‘ExtraliShow’ è uno spettacolo totale, che unisce musica, parole e immagini. Il 26 e il 27 settembre avrà come ospite speciale, l’attore e regista Antonio Rezza che, con Flavia Mastrella, dal 1987 ha realizzato quattordici opere teatrali, cinque film lungometraggi, una serie sterminata di corto e medio metraggi.

La musica dal vivo è ben rappresentata dalla dinamicità degli Extraliscio, guidati dalla voce di Mirco Mariani, nuovamente sul palco con Davide Toffolo. Lo show vanta un repertorio musicale che va da Casadei a Gabriella Ferri, da ‘Marina’, a ‘La tatuata bella’, a ‘Bianca Luce Nera’, passando per la musica klezmer, il rock, il punk, il techno liscio, con Mirco Mariani che si alterna tra chitarre scordate e imprevedibili combinazioni sui tasti del pianoforte. Sormontano la scena i disegni live di Davide Toffolo, tra i più amati disegnatori del panorama italiano e internazionale, che si alterna tra lo scrittoio e il microfono. Mentre Leo Mantovani sarà pronto a sabotare lo spettacolo con divertenti pezzi di storia della musica Folk.