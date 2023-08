Migranti: R.La Russa, ‘Lombardia satura, impossibile ulteriore accoglienza’

Milano, 29 ago.(Adnkronos) – “La Lombardia è satura di immigrati e la situazione dei centri di accoglienza ha raggiunto ormai da tempo il punto di non ritorno. Il nostro territorio ha già fatto molto e sarebbe davvero difficile farsi carico di nuovi arrivi”. Lo afferma Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, precisando la sua posizione riguardo al tema dell’immigrazione.

“Come Regione siamo al fianco del governo che sta facendo di tutto per contenere il più possibile un fenomeno davvero complesso. Una battaglia che sta combattendo completamente da solo a livello internazionale -precisa La Russa-. Il problema va risolto all’origine, basta con le ipocrisie delle Ong e dell’accoglienza ad ogni costo. La situazione di collasso dei centri e dell’intero sistema di ospitalità è un dato di fatto. Spetta soprattutto all’Europa, dopo 20 anni di ‘prese per i fondelli’, contrastare finalmente con un approccio serio i flussi migratori bloccando gli sbarchi e, allo stesso tempo, ridistribuendo in modo più equo gli immigrati che riescono comunque ad arrivare”.