Manovra: Grimaldi (Verdi-Sinistra), ‘come fa cassa governo Meloni? Su pelle pensionati’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Come fa cassa il governo Meloni? Sulla pelle dei pensionati . Fiumi di miliardi del Pnrr ma Giorgia Meloni è riuscita a farci tornare all’era dei sacrifici di Monti. E i primi che si devono preoccupare sono i pensionati”. Lo scrive su Facebook Marco Grimaldi, dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Come abbiamo denunciato lo scorso anno – prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi – quando cambiò il metodo di rivalutazione all’inflazione, il ministro Giorgetti è pronto a far cassa sulle pensioni. Un taglio di oltre nove miliardi in tre anni, quasi quaranta nei prossimi dieci. Siamo tornati all’austerity perché non si prendono le risorse dove andrebbero prese: dall’evasione e dai più ricchi, dalle multinazionali che eludono le tasse, dalle rendite finanziarie e dai mega patrimoni”.

“Insomma è in arrivo un nuovo Def in cui non ci sarà nulla per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e per l’adeguamento all’inflazione, nulla per il welfare, nulla per le pensioni, nulla per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nulla per la legge delega fiscale, come ampiamente previsto, ma soprattutto nulla per chi vuole farsi un esame prima di un anno. La sanità pubblica è il vero ammalato italiano e il governo Meloni – conclude Grimaldi – vuole mandarla in terapia intensiva”.