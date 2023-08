Mafia: Rando (Pd), ‘eredità Libero Grassi è coraggio non piegare testa’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Ricordiamo oggi l’anniversario dell’uccisione di Libero Grassi, uomo e imprenditore coraggioso che pagò con la sua stessa vita il suo desiderio di rimanere libero, di non piegarsi alle minacce mafiose, di rifiutarsi di pagare il pizzo. Libero Grassi ha lasciato in eredità il coraggio di non piegare la testa, il valore etico e sociale della “dignità” di imprenditore che credeva nel valore della legalità e nel vero significato di fare impresa che produce ricchezza per il territorio respingendo qualsiasi tentativo di sudditanza la sistema criminale mafioso. La sua memoria è un monito a tenere alta la guardia contro le mafie che sempre di più tentano di infiltrarsi nell’economia legale, in un momento in cui la grave crisi rende gli imprenditori fragili e più esposti all’aggressione criminale”. Lo dichiara la senatrice del Pd, Vincenza Rando.