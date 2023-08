Sconcerto forte ieri mattina presso il Liceo Classico “Giannone”, pare per misure sicurezza relative al concertone di Gianni Morandi taluni, forse per eccesso di zelo, e per proteggere la sede scolastica, avevano sbarrato gli ingressi: completamente quello principale con teloni plastica, e in parte il secondario con elementi metallici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia