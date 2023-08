I tifosi del Benevento dovranno attendere almeno fino a domani per conoscere modalità di prevendita dei biglietti per il match di domenica sera allo stadio ‘Amedeo Liguori’ di Torre del Greco, contro la Turris. C’è attesa per conoscere le decisioni del Gos che dovrebbe riunirsi appunto nella giornata di domani per stabilire eventuali limitazioni per i supporter della Strega.

