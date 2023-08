Quattro giorni per chiudere i conti, quattro giorni in cui può succedere ancora di tutto in casa Benevento: può partire chi pensava di restare, può rimanere chi invece sembrava in procinto di salutare e infine può arrivare chi, almeno inizialmente, non era nei programmi del club giallorosso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia