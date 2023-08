Attentato don Coluccia: Gasparri, ‘vada avanti combattendo spaccio e droga’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Ho chiamato don Coluccia che stimo e conosco bene e la cui opera antidroga sostengo personalmente da tempo. L’ho incoraggiato ad andare avanti e ho espresso solidarietà, tramite lui, anche al poliziotto della sua scorta. Con don Coluccia andremo avanti insieme per combattere lo spaccio e la droga, per far vincere la cultura della vita, della prevenzione, del recupero e della legalità. Don Coluccia è un eroe del nostro tempo e si contrappone ai folli che spacciano la droga e a quelli ancora più folli che vorrebbero legalizzarla”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.