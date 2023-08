Ucrain: Gb, ‘esercitazioni strategiche russe erano soltanto ‘scenografiche”

Londra, 28 ago. (Adnkronos) – “La Russia ha molto probabilmente annullato lo Zapad 23 e la sua programmata esercitazione strategica congiunta che avrebbe dovuto svolgersi nel settembre 2023. Le scarse prestazioni dell’esercito russo in Ucraina hanno evidenziato come le esercitazioni abbiano avuto un valore addestrativo limitato e siano state in gran parte soltanto una dimostrazione scenografica. La Russia ha probabilmente cancellato Zapad 23 perché le truppe e gli equipaggiamenti disponibili sono troppo pochi”. Lo scrive su X il ministero della Difesa di Londra.

“Esiste una possibilità realistica che la leadership russa sia sensibile anche alle critiche interne che potrebbero derivare dalla gestione di un altra esercitazione durante il tempo di guerra”, prosegue l’intelligence britannica, sottolineando che “dal 2010 la Russia ha seguito un ciclo quadriennale di esercitazioni in tutto il paese. Tuttavia, dal 2021, la Russia ha basato le esercitazioni nella Russia occidentale almeno ogni due anni poiché dà priorità al confronto con quella che percepisce come una minaccia da parte della Nato”.