Stupro Caivano: Cangiano (Fdi), ‘visita Meloni segnale presenza e vicinanza’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Oggi il premier Giorgia Meloni in CdM ha affrontato l’emergenza esistenziale che vive Caivano, a seguito degli ultimi episodi di violenza ai danni delle due giovanissime cuginette, che hanno riportato agli onori della cronaca un clima di orrore e di paura che gli abitanti del Parco Verde vivono ormai da anni. A denunciare, da sempre ed oggi con ancora maggiore forza e disperazione, Don Maurizio Patriciello. Che teme per la sua comunità e che ha chiesto a Giorgia Meloni di venire a Caivano per far sentire forte la presenza dello Stato. Un appello che il presidente del Consiglio non ha lasciato cadere nel vuoto”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gimmi Cangiano.

“Una visita – prosegue l’esponente di Fdi – che sarà un nuovo inizio per tantissime famiglie stanche ed impaurite, a cui il Premier ha detto di voler garantire sicurezza e costante presenza. E non la solita passerella mediatica a cui poi non seguono i fatti. Dalla riapertura del centro sportivo, all’intensificazione del ruolo della scuola e dell’associazionismo sano: queste le priorità. Da Campano va il ringraziamento al mio Presidente: è il momento che Caivano ed il Parco Verde possano ritornare ad essere luoghi di vita e non più di morte e di violenza”.