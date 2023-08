Spazio, con Crew-7 insieme sulla Iss Usa, Europa, Giappone e Russia

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – Stati Uniti, Europa, Giappone e Russia sono questi i Paesi da cui provengono i quattro astronauti della missione Crew-7 appena arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il quartetto è il primo equipaggio interamente internazionale, ossia composto da membri di quattro agenzie spaziali e Paesi diversi, a volare sulla stessa capsula Dragon di SpaceX e questa è la settima missione dell’azienda di Elon Musk con equipaggio commerciale per la Nasa, rileva ‘Global Science’ dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La navicella dal nome Endurance ha attraccato il laboratorio orbitante ieri, domenica 27 agosto, quando in Italia erano le 15:16. Dopo aver compiuto un ampio giro intorno all’avamposto orbitale, la capsula di SpaceX si è agganciata al modulo Harmony, concludendo così il viaggio di quasi 30 ore iniziato con il decollo dal Kennedy Space Center in Florida. Al momento del docking, la capsula Dragon e la Iss si trovavano a 420 chilometri sopra l’Australia.

Al comando della missione Crew-7 l’astronauta Nasa Jasmin Moghbeli, al suo primo viaggio nello spazio, al suo fianco Andreas Mogensen dell’Esa e l’astronauta danese è il primo europeo a pilotare una capsula Dragon di SpaceX. Completano la Crew-7 gli specialisti di missione Konstantin Borisov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos e Satoshi Furukawa dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa.

Con l’apertura del portello della navicella Dragon, avvenuta alle 16:58 ora italiana, i 4 membri della Crew-7 hanno così raggiunto a bordo della Iss i sette astronauti che compongono l’Expedition 69: gli astronauti della Nasa Stephen Bowen, Woody Hoburg e Frank Rubio, l’astronauta degli Emirati Arabi Uniti Sultan Alneyadi e i 3 cosmonauti di Roscosmos, Sergey Prokopyev attuale comandante della Iss, Dmitri Petelin e Andrey Fedyaev.