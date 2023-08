Si conferma stabilmente molto alto il ricorso al regime lavoro in autoconvenzione, vale a dire agli ‘straordinari’, per garantire i livelli essenziali assistenza in attività medico ospedaliere critiche per carenza di organico presso il nosocomio ‘San Pio’. Un problema oramai noto derivante, come detto, da un numero non adeguato di medici rispetto le esigenze effettive del nosocomio, un po’ in tutti i reparti con un ricorso diffuso agli straordinari.

