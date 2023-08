Ancora alta la tensione sulla demedicalizzazione delle ambulanze del Fortore, che sta tenendo impegnato anche il dibattito politico in questi giorni di fine estate. Così abbiamo approfondito la questione insieme al Sindaco di Baselice Lucio Ferella che poco tempo fa ha ospitato nel suo Comune il secondo incontro, il primo si era tenuto nella sede della Comunità Montana del Fortore, tra Sindaci, consiglieri regionali e direttore dell’Asl di Benevento, per capire come procede l’azione dei Sindaci in riferimento alla demedicalizzazione delle due ambulanze del 118.

