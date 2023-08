Manovra: Nevi (Fi), ‘per recuperare risorse bisogna spingere su crescita economica’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Nella maggioranza si è aperta una normale dialettica di confronto per recuperare risorse in vista della manovra. La proposta del vicepremier Tajani sulla privatizzazione dei porti è una questione seria e molto articolata che meriterebbe una discussione a se. Serve una spinta liberale all’economia perché per recuperare le risorse necessarie al Paese, c’è una unica possibilità, ovvero spingere sulla crescita economica e quindi favorire gli investimenti esteri in Italia, quelli esogeni in Italia e cercare di rilanciare il Prodotto interno lordo per recuperare le risorse e poi redistribuirle in modo migliore di come sia stato fatto in passato. Noi vogliamo spingere sul tema delle privatizzazioni in modo serio non demagogico, cominciando a diminuire la presenza dello Stato e dando più protagonismo al privato”. Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, a Controcorrente.