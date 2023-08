Manovra: Merola (Pd), ‘da governo solo annunci ma zero fatti’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Ci aspettavamo che il governo, dopo tutti gli annunci e le promesse fatte, finalmente desse prova di concretezza sulla manovra di bilancio. E invece quelli di Meloni e del suo governo sono stati evidentemente solo slogan. Poche risorse, diverse le priorità all’interno della compagine di governo, viceministri che litigano. Ora gli italiani attendono risposte concrete e soprattutto ne hanno diritto. Ma come al solito da Meloni solo annunci e zero fatti”. Lo dichiara Virginio Merola, capogruppo Pd in commissione Finanze di Montecitorio.

“Questo avviene – aggiunge – perché non si è voluta una lotta seria contro l’evasione fiscale e si sono volute accontentare diverse corporazioni. Per noi è decisivo l’impegno a ridurre in modo permanente il cuneo fiscale per i lavoratori e i pensionati”.