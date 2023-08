Manovra: Meloni, ‘l’anno scorso data direzione, ora rafforzarla’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Il primo appuntamento che abbiamo davanti è la scrittura della legge di bilancio, la più politica tra le leggi che un governo possa fare. È la legge principale sulla quale si basa tutto il resto e sulla base della quale programmare la nostra agenda”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in apertura del Consiglio dei ministri.

“L’anno scorso, come sapete – ha ricordato -, abbiamo vissuto un momento di eccezionalità: il governo si è insediato il 25 ottobre e abbiamo dovuto scrivere la legge di bilancio in pochissimo tempo, e sulla base di emergenze che dovevamo affrontare, prima tra tutte quella energetica, che ha assorbito due terzi della manovra. Una scelta che ha consentito di mettere in sicurezza famiglie e imprese, il nostro tessuto produttivo. Questo non ci ha impedito di lanciare alcuni segnali importanti e di tracciare una direzione: penso al taglio del cuneo fiscale o alle risorse che abbiamo scelto di destinare alla famiglia, a partire dall’aumento dell’assegno unico. Misure che hanno tracciato una direzione. Direzione che ora dobbiamo consolidare e rafforzare”.